なにわ男子の大橋和也が１６日から全国で放映されるＣＨＩＮＴＡＩのテレビＣＭに出演する。部屋探しに迷う若者を応援するミュージカル仕立てのＣＭ。ＣＨＩＮＴＡＩのキャラクター「チンタイガー」とポップな歌とダンスで撮影に臨み、大橋は「一緒にポーズを決めたり、ダンスを踊ったりできたのが本当にうれしかったです」と振り返った。放映開始に向けて「チンタイガーとの息の合った共演シーンは、撮影中もずっと楽しくて、