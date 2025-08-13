12日は大雨の影響で、JR高山線が「下呂」と「高山」の間の上下線で終日、運転を見合わせましたが、JR東海によりますと、13日は始発から平常通り運転するということです。 【写真を見る】大雨の影響で運転見合せのJR高山線「下呂駅～高山駅」上下線13日始発からは平常通り運転