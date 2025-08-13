なにわ男子大橋和也（28）が、株式会社CHINTAIの新CMに出演する。大橋と公式マスコットキャラクターのチンタイガーが歌って踊るミュージカル風の演出で、部屋探しの魅力を表現している。大橋は見どころについて「チンタイガーとの共演ですね！自分にとっては芸能人のような存在だったので、一緒にポーズを決めたり、ダンスを踊ったりできたのが本当にうれしかったです」と歓喜。大橋自身、間取りのこだわりは強く「正方形や長方