ボートレース津の「中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦」が１３日に開幕する。地元・三重支部が中心となる恒例のお盆シリーズ。上野拓馬（２７＝三重）がエンジン抽選で引き当てたのは当地エース３７号機。２連率４９％、８優出２Ｖの実績を誇る。特訓後も「前検だし回らないかと思ったけど、回っていました。足も悪くはなかったですね」とまずまずの手応えをつかんでいた。前節、当地でデビュー初優出（４着）を果たした。初出