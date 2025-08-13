ボートレース宮島の「第５５回スポーツニッポン杯」が１２日に開幕した。山田和佐（３１＝広島）は初日２Ｒ、２コースから差してバックで山下流心、新田泰章らと並走に持ち込むと２Ｍを先取りして１着。７Ｒは６コースからブイ際を突いて２着を確保。初日２連対と上々の滑り出しとなった。相棒７８号機は近況、２連率３５％以上の動きを見せている。「伸び中心に全体にいいですね。前半は伸びに振っていたので後半はバランス