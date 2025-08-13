消防署の前でひき逃げされた女性が倒れていました。 警察によりますと12日午後8時40分ごろ、岐阜市鷺山の岐阜北消防署の前の車道で「女性が倒れている」と消防から警察に通報がありました。 倒れていたのは市内のパートの女性（80）で、左手首と左足首を骨折するなどの重傷ですが、意識はあり「仕事帰りに歩いて帰宅途中だった」と話しているということです。 現場には車の部品が落ちていたことから、警察がひ