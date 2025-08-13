【FIBAアジアカップ2025】日本代表vsレバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】日本代表vsレバノン代表の生中継サウジアラビア開催のFIBAアジアカップに出場しているバスケットボール日本代表は8月13日、準々決勝進出決定戦でレバノン代表と対戦。試合に先立ってスターティング5が発表された。2勝1敗でグループBの2位となった日本は決勝トーナメント初戦で、グループAで3位だったレバ