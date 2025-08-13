美容クリエイター・水越みさとさんとM·A·Cのスペシャルコラボが実現！2025年8月8日（金）より数量限定で発売される「リップ コンボ」は、ペンシル・リップ・グロスの3アイテムが揃ったリップメイクキット。甘すぎず、だけどかわいい♡絶妙なカラー設計で、誰でも簡単に3Dリップが完成します。限定フォトカードやイベント参加のチャンスなど、特典も満載のこのコラボを見逃さないで！ 水越みさと