行列の絶えない定食屋・菱田屋の５代目店主・菱田アキラさんにビールのお供に最高の絶品つまみを教えてもらいました。「カリッと揚がった鶏皮チップスは、菱田屋酒場でも注文の多い人気メニュー。めんどうでも三度揚げすると、脂がしっかり抜けて香ばしく仕上がるよ。甘みのあるスイートチリソースがよく合うけど、ゆずこしょうとポン酢しょうゆなんかもおすすめ！」とのこと。そのこだわりのレシピがこちら！『菱田屋酒場の鶏皮チ