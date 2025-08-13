ボートレース徳山の「黒神杯争奪戦」は１２日、予選３日目が行われた。石井信長（２４＝香川）は１１Ｒ、５コースからまくり差して上位争いに進出すると、全速連打で２着をもぎ取った。舟足も「出足、回り足はいい。つながりもいい」と好仕上がりだ。ここまで４、２、４、２着と粘りの着取りを見せているが、２日目の不良航法で減点１０。予選突破は厳しい状況だ。ただ、それでも「勝率とお金を稼ぎたい」と心は折れていない