ボートレース徳山の「黒神杯争奪戦」は１２日、予選３日目が行われた。野田彩加（２２＝山口）は初日１、３着発進も、２日目以降は５、４、５着と低調。ただ、舟足に関しては「３日目が一番、良かった。伸びがいい」と上昇中だ。予選最終日となる４日目は７Ｒ３号艇の一走。１着でも結果待ちと予選突破は難しい状況ではあるが、野田は「コンマ１０を全速で行きます」と力強く宣言。センターから全速スタートの一撃に期待だ。