その後、ドル円は１４８円台前半での推移となっている。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、ドルの戻り売りが優勢となり、ドル円も一旦１４７円台に急速に下落した。しかし、直ぐにその下げを戻している。米国債利回りも一旦下げに転じたもののプラス圏に戻す展開。 米ＣＰＩはコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税の影響を示唆する内容ではあったが、ＦＲＢの利下げ期待は変わらず、短期金融