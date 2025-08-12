AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は12日、中国でプレーオフを開催して2025-26シーズンの東地区全12チームが出揃った。リーグステージの組合せ抽選会は今月15日午後6時(日本時間)を予定しており、AFC公式Youtubeチャンネルでライブ配信される。プレーオフは成都蓉城(中国)対バンコク・ユナイテッド(タイ)の対戦。バンコク・Uは昨年シンガポール国籍を取得した元ジェフユナイテッド千葉MF仲村京雅と、東山高と関西大で10番