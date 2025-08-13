12日、逮捕状審査を終え、ソウル中央地裁を出る金建希氏（中央）（聯合＝共同）【ソウル共同】複数の韓国メディアは13日、尹錫悦前大統領の妻、金建希氏（52）の疑惑を調べる特別検察官が金容疑者を逮捕したと報じた。あっせん収財や資本市場法違反などの疑いで逮捕状を請求し、ソウル中央地裁が証拠隠滅の恐れがあるとして12日深夜に発付した。大統領経験者の妻が逮捕されるのは初めて。内乱首謀罪で公判が続く尹氏は既に拘置