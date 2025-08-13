ボートレース徳山の「黒神杯争奪戦」は１２日、予選３日目が行われた。佐々木完太（２９＝山口）は９Ｒ、５コースから角度良くまくり差して２着を確保。持ち前の旋回力を見せつけた。「足は全体に良くて、乗りやすさもある。メチャ出てるわけじゃないけど、出足も伸びも良くて、不満はない。ググッと舟が返ってくるし、パワーがある」と舟足も軽快だ。５月平和島のＭＢ大賞で２回目のＧ?制覇。「平和島を優勝したのは良かっ