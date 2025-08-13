【ワシントン＝田中宏幸、北京＝照沼亮介】米国のトランプ大統領は１１日、中国に対する関税発動の停止期限を１２日から９０日間延長する大統領令に署名した。中国側も同様に、米国への関税の停止期限の延長を発表し、２４％分の関税が復活することは回避された。新たな期限は１１月１０日となる。米ホワイトハウスは公表した文書で、延長について「貿易不均衡や不公正な貿易慣行の是正、米国製品の市場アクセス拡大などについ