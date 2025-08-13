1975（昭和50）年8月13日、後楽園球場のベンチでさえない表情の長嶋監督と王選手。阪神に4―5で敗れ、シーズン4度目の4連敗で49敗目（32勝）を喫した。長嶋監督1年目の巨人は優勝した広島に27ゲーム差で球団初の最下位。2年連続三冠王の王選手も33本塁打に終わり、14年連続の本塁打王を逃した。