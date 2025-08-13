韓国の裁判所は12日、尹錫悦前大統領の妻・金建希氏に対する逮捕状を出すことを決めました。大統領経験者の妻が逮捕されるのは、初めてのこととなります。尹前大統領の妻・金建希氏は旧統一教会の元幹部側から高級バッグを不正に受け取った疑いなど、あわせて16件の疑惑が持たれています。特別検察官は先週、金氏に対し、あっせん収賄の疑いなどで裁判所に逮捕状を請求していました。これを受け、逮捕状を出すかどうかを審査したソ