【PS Store：Summer Sale】 開催期間：8月13日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Summer Sale」を開催している。期間は8月13日23時59分まで。 セールでは、「ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…」HD-2D版や「Forza Horizon 5 Deluxe Edition」、「メタファー：リファンタジオ PS4 & PS5」、「Clair Obs