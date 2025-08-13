警視庁捜査1課の火災捜査を担当する警部だった政野亮二被告（51）。2022年から今年にかけて、捜査で訪れた都内3か所の火災現場から、現金あわせておよそ640万円を盗んだ罪に問われています。12日の初公判で、政野被告は「間違いありません。申し訳ありませんでした」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は、犯行の動機について「事件性がない火災現場では詳細な捜査はされないと考え、犯行に及んだ」と指摘しました。