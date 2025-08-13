Amazon：「stream deck」セール】 セール期間：8月13日0時～8月20日23時59分 Amazonにて、MIMIMACHIの配信者向けショートカットキーボード「stream deck」がセール価格で販売されている。セール期間は8月20日23時59分まで。 本製品は、ショートカットやマクロを割り当てられる15のタッチボタンを装備。簡単にショートカットキ