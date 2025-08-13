KUROMIが、新曲「OHIRUNE DAY DREAM」を8月13日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVティザー映像も公開した。 （参考：サンリオキャラクターの声、なぜ耳から離れない？シナモンの楽曲がTikTokでバズった理由を考察） 同楽曲は、10月22日にTOY’S FACTORYよりメジャーデビュー作品としてリリースされる1st EP『KUROMI IN MY HEAD』からの第1弾楽曲。HIPHOP、ラップミュージッ