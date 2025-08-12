アストン・ヴィラはパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するスペイン代表MFマルコ・アセンシオの再獲得を検討しているようだ。12日、イギリス『ガーディアン』が報じている。アストンヴィラは2024−25シーズンの冬の移籍市場で、PSGから半年間のレンタル移籍でアセンシオを獲得。同選手は公式戦21試合に出場し、8ゴール1アシストの成績を残し、シーズン終了後にPSG復帰が発表された。今夏の移籍市場では、オランダ代表GKマル