ボートレースからつの「お盆特選〜がばい王者決定戦〜」は１２日、予選３日目が行われた。山田康二（３７＝佐賀）は７Ｒ、４コースから外を回ってバック３番手。２Ｍ的確な差しハンドルで抜け出し、１着でゴール。２日目から３連勝と勢いが加速してきた。機力も「周りとの差もちょっと上向きだと思う。回り足は自分が思っている以上には進んでいる。ただ、合わせておかないと…という条件付き。Ｓのしやすさはすごくいい。行