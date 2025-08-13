【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■2026年3月から東名阪福を回る全国ツアー開催も決定 20歳のシンガーソングライター・Leinaが、ソニーミュージックよりメジャーデビューEP『Blue age』を9月17日に配信リリースすることが決定した。 3月には自身のワンマンライブにてKT Zepp Yokohama公演を大成功に収め、韓国でのワンマンライブを即ソールドアウトにするなど日