13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比640円高の4万3280円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては561.83円高。出来高は1万633枚となっている。 TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.13ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4328