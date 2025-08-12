「ボクシング・日本ライト級タイトルマッチ１０回戦」（１２日、後楽園ホール）セミで行われ、挑戦者の同級１位・野上翔（２４）＝ＲＫ鎌田＝が、王者の永田丈晶（２７）＝協栄＝に２−０で判定勝ちし、新王者に輝いた。佐賀県鳥栖市出身を公表している野上は、応援Ｔシャツを着た約１２０人の応援団の後押しを受けて戦ったが、佐賀出身の芸人はなわ（４９）も駆けつけており、勝利の瞬間には立ち上がって万歳しながら歓喜した