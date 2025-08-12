１０日、梁平木版年画に色を塗る徐家輝さん（中央）。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶8月12日】中国重慶市梁平区に伝わる木版画で国家級無形文化遺産の「梁平木版年画」制作を体験できる講座が10日、代表的伝承者、徐家輝（じょ・かき）さんの工房で始まった。中央美術学院と重慶旅遊職業学院の学生、年画愛好家が参加し、彫刻や刷りなどの工程を通じて伝統文化の魅力を味わった。１０日、受講生に刷り工程を見せる徐家