１２日、女子シングルス決勝を終え、マリー・ステファン（左）と握手を交わす渡辺聡美。（成都＝新華社記者／李旭倫）【新華社成都8月12日】ワールドゲームズ成都大会は12日、スカッシュ女子シングルス決勝が行われ、日本の渡辺聡美がフランスのマリー・ステファンを下し、優勝した。１２日、女子シングルス決勝でリターンする渡辺聡美（手前）。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝で、得点を喜ぶ渡辺聡美