モバイルバッテリーなどの回収が義務付けられます。回収が義務化されるのは、リチウムイオン電池を内蔵した▼モバイルバッテリー、▼携帯電話、▼加熱式たばこ機器の3品目です。廃棄物処理の際に発火するケースが相次いでいて、経産省は製造メーカーや輸入業者に使用済み製品の回収を義務付ける方針を決めました。リチウムイオン電池は簡単に取り外せないため、販売店などで製品ごと回収する見込みです。