アメリカ・トランプ大統領が前代未聞の行動をとりました。ホワイトハウスの入り口に飾られていたオバマ元大統領の肖像画を人目につかない場所へ移動するよう指示したと報じられたのです。これはCNNテレビが10日に報じたもので、現在オバマ氏の肖像画は大統領の家族やホワイトハウスの一部職員のみが入ることができる階段の最上部の踊り場に掛けられていて、一般の来訪者は見ることができないようになっているということです。CNNは