ホワイトデーのお返しはまさかの白紙!!これってどういう意味!?【漫画】「え？どういうこと!?」たった4ページなのに読み返さずにはいられない結末とは？WEBを中心にさまざまな漫画を描くぱげらったさん(@pageratta)。「異世界転移」や「謎解き」といったトレンドを取り入れつつ、魅力的なキャラクターを描く作風は多くの読者を魅了している。今回は、ぱげらったさんの数ある名作の中から、X(旧Twitter)で4万以上のいいねがあった漫