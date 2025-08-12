卓球男子世界ランク３７位の宇田幸矢（協和キリン）が１２日、都内で母校・明大卓球部の現役学生とＯＢによるエキシビションマッチ「ＧＯＡＴＵＳｐｒｅｓｅｎｔｓ明大ドリームゲームズ」に出場した。宇田は戸上隼輔（井村屋グループ）と昨年１月の全日本選手権以来のダブルスを組み、シングルスでは対戦相手として戦った。ダブルスはぶっつけ本番だったが、２０２１年世界卓球個人戦で銅メダルを獲得した名コンビとあって