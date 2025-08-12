１１日、中日韓農相会合に先立ち、撮影に応じる（左から）小泉進次郎農水相、宋美玲農林畜産食品相、韓俊農業農村部長。（仁川＝新華社記者／黄〓欣）【新華社仁川8月12日】第4回中日韓農相会合が11日、韓国・仁川（インチョン）で開かれ、中国の韓俊（かん・しゅん）農業農村部長、韓国の宋美玲（ソン・ミリョン）農林畜産食品相、日本の小泉進次郎農林水産相、中日韓三国協力事務局の李熙燮（イ・ヒソプ）事務局長が出席した。