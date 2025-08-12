山東省莱西市はここ数年、都市バスケットボールリーグやビール祭り、グルメフェスティバルなどのテーマ別文化観光イベントの開催に力を入れている。新華網が伝えた。これらのイベントは試合による集客や消費シーンの革新、政策による支援、異業種間タイアップといった複合的なアプローチによって、没入型・体験型の素晴らしいナイトライフを観光客に提供し、消費拡大のための「新たな成長エンジン」となり、都市の活力を引き出して