巨人５―０中日（セ・リーグ＝１２日）――巨人が零封勝ち。三回に敵失や岸田の２ランなどで４点を先行。森田が７回無失点で初先発から２連勝とした。中日は、一回の満塁機を逃し、３安打と沈黙した。◇ヤクルト３―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１２日）――ヤクルトは二回、内野ゴロの間に１点を先行。その後追いつかれたが、九回に村上がサヨナラ２ランを放った。ＤｅＮＡは九回の満塁機を逃したのが響き４連敗。◇広島９―２