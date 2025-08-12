「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）広島が首位・阪神に快勝し、４位に浮上した。３位・ＤｅＮＡにも１差と接近。新井貴浩監督は「ウチらしい全員で良い野球ができたし、満員のファンの方々も喜んでくれたんじゃないかなと思う」と笑顔を見せた。以下新井監督の主な一問一答。−ずっと苦しめられてきた大竹から五回途中までで７点奪い、ＫＯした。「ずっとやられていたんでね。バッターも悔しかったと思うし