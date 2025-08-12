アメリカの飛行場で航空機同士が衝突。全員が自力で脱出したものの、乗客2人がけがをしました。黒煙を上げながら2か所で激しく炎が上がっていることがわかります。AP通信によりますと、アメリカ・西部モンタナ州で11日、着陸しようとしていた小型機が駐機していた別の航空機に衝突しました。着陸しようとしていた小型機にはパイロット1人と3人の乗客が乗っていて、全員が自力で脱出したものの、乗客2人がけがをしたということです