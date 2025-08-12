卓球女子でパリ五輪４位のシン・ユビン（２０）＝韓国＝が１２日、自身のインスタグラムを更新。キュートなおさげ姿で撮影する様子を投稿し、反響を呼んでいる。雰囲気激変の姿にコメント欄などでは「キューティーユビン」、「これはかわいい」、「なんてことなの！？」、「ワオ！」との声が寄せられていた。昨年８月のパリ五輪では３位決定戦で日本の早田ひなと激闘を繰り広げた末に敗戦。試合後、早田をたたえた後、涙する