◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・川浦龍生（判定）同級１０位・白石聖●（１２日、東京・後楽園ホール）８日に１２回戦から１０回戦への変更が発表されたＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチで、王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝が３―０（９７―９３、９８―９２×２）の判定で同級１０位・白石聖（じょう、２８）＝