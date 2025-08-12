日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。」（火曜・後１０時）が１２日に放送され、次週予告にネットが沸いた。１０日に女優・二階堂ふみとの結婚を発表後、初めての放送となったこの日は真夏の体臭対策を特集。番組ラストで、次週１９日の予告映像を公開した。「令和の新法律ＳＰ第４弾」がテーマで、カズが「男女とも結婚するほど税金が安くなる法案です」と“提言”。賛成派の高橋真麻は「助かる人がいるのかな」とコメント。