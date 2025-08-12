◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）巨人の泉口友汰内野手（26）が12日の中日戦（東京D）で2安打1打点と活躍。プロ2年目で初となるシーズン100安打目を5回に放つと、7回の101安打目は貴重な追加点となる適時打となった。100安打達成について「まだ試合は続いていきますし、これからも頑張っていきたいなって思ってます。100安打を目標にしてたわけではないので」と冷静に振り返った泉口。それでも、区切り