おととし5月に、三重県名張市の農道で帰宅途中の20代の女性に性的暴行を加えた疑いで男が逮捕されました。 【写真を見る】「騒いだら殺す」と脅し帰宅途中の20代女性に性的暴行の疑い41歳の無職の男逮捕三重・名張市の農道で 強制性交などの疑いで逮捕されたのは、東京都八王子市の無職・宮本泰平容疑者41歳です。 警察によりますと、宮本容疑者は、おととし5月20日の午前0時半ごろ、三重県名張市蔵持町原出（くらもちちょ