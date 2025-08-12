【北京＝照沼亮介】中国の経済メディアである財聯社は１２日、経営危機に陥った中国の不動産開発大手・中国恒大集団が２５日に香港証券取引所から上場廃止になると報じた。報道によると、恒大が８日、香港取引所から上場廃止を伝える書簡を受け取った。同社は、上場廃止決定の再審査を申請する意向はないという。恒大の経営危機は２０２１年に表面化。２４年１月、香港高等法院（高裁）から会社の清算を命じられ、株式の売買