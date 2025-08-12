◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手がプロ２年目で初のシーズン１００安打に到達。次の打席で１０１安打目を放った。「３番・遊撃」でスタメン出場。４―０の５回１死走者なしの第３打席で大野の速球を左前へ運び、初の１００安打を達成。「１００安打を目標にしてたわけではないので」と控えめに振り返ったが「積み重ねがこの数字だと思う。まだシーズンが続いていくので、頑