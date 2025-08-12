お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が“念願”を叶えた弾丸旅行の様子を披露し、注目されている。１２日にインスタグラムで「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました！！大谷翔平選手の４０号ホームランも観られて最高でした山本由伸選手も振り向いて写真撮らせていただきありがとうございました」とつづると、妻でタレント・渡辺満里奈との夫婦ショットを公開。スタジアムでの写真や米国の観光名所での夫婦ショットな