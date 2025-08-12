◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）巨人の森田駿哉投手が７回９７球を投げて、２安打無失点で２連勝で２勝目を挙げた。森田は初回、先頭のブライトに右翼へ二塁打を許し、四死球で１死満塁。ここで、坂本が声かけ。「『大丈夫よ！』という風に言っていただいたので、それを信じて、後ろにはすごい頼りになる人がいっぱいいるので、それを信じて」と、チェイビスをチェンジアップで引っかけ、遊ゴロ