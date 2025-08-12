一般社団法人「日本歌手協会」の「米国友の会」（藤本章会長）設立５周年を記念した「米国歌謡祭」が１０日（日本時間１１日）、米・ロサンゼルスの日米文化会館アラタニシアターで開催され、日本歌手協会会長で歌手の田辺靖雄、理事長・合田道人、理事・あべ静江、九重佑三子、工藤夕貴、ロス・インディオスの香嶋優貴らが出演した。会場には現地在住の日系人などを中心に約８５０人が来場。田辺と九重は夫婦で仲むつまじく「