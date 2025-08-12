コルベットの未来を示す、第2のコンセプトカーが登場 ゼネラルモーターズ（GM）は2025年7月24日（現地時間）、シボレー「コルベット」に着想を得たハイパーカーのコンセプトモデル「カリフォルニア コルベット コンセプト」を発表しました。新型コルベット!?このモデルは、2025年にデビューする3台のコルベットコンセプトシリーズの第2弾で、GMのカリフォルニア州パサデナにある先行デザインスタジオによって開発されました。