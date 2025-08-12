『ロングレッグス』オズグッド・パーキンス監督が手掛ける、スティーブン・キング原作のポップな血みどろホラー『THE MONKEY／ザ・モンキー』が９月19日より公開。主演俳優のテオ・ジェームズがお気に入りの“死亡シーン”を語る映像が解禁された。呪われた家族の血みどろの苦難をブラック且つコミカルに描く本作。双子の兄弟ハルとビルは、父の遺品である“ぜんまい式の猿のおもちゃ”がドラムを叩くたびに、次々と周囲で人が死ん